В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы: подробности (обновлено)

Обе беспилотники, которые летели на столицу со стороны Борисполя, сбиты.

В Киеве ночью на 7 сентября во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы. Предварительно противовоздушная оборона отработала по вражеским ударным беспилотникам.

О движении БПЛА на столицу сообщили воздушные силы Украины. Также в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

Обе беспилотники, которые летели на столицу со стороны Борисполя, сбиты, написали мониторинговые каналы.

"Боевая работа в столице завершена. Раздалось несколько взрывов в черте города", – говорится в одном из сообщений.

03:30 В результате сбития беспилотников обломки упали в Печерском районе, сообщили в КМВА. О пострадавших не сообщалось.

"В результате атаки российских ударных БПЛА в Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно, во дворе жилого дома. Информация уточняется. На место следуют оперативные подразделения", – говорится в сообщении.

03:40 В КМВА добавили, что было зафиксировано также падение обломков беспилотника в Днепровском районе столицы. О пострадавших или о разрушениях не сообщалось.

"В результате атаки российских ударных БпЛА зафиксировано падение обломков и в Днепровском р-не города. Предварительно, на территорию детского сада. Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям или пострадавшим уточняется", — отметили в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли киевлянам прятаться в школьных укрытиях и брать домашних животных. Как оказывается, в Киеве действует ряд ограничений и требований, а владельцам пушистиков могут отказать в доступе к бомбоубежищам.