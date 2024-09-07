У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці (оновлено)
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Наразі обидва безпілотники, які летіли на столицю з боку Бориспіля, збито
У Києві вночі на 7 вересня під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона відпрацювала по ворожим ударним безпілотникам.
Про рух БПЛА на столицю повідомили Повітряні сили України. Також у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні.
Наразі обидва безпілотники, які летіли на столицю з боку Борисполя, збито, написали моніторингові канали.
"Бойову роботу у столиці завершено. Пролунало декілька вибухів у межах міста", – сказано в одному з повідомлень.
03:30 Внаслідок збиття безпілотників уламки впали у Печерському районі, повідомили у КМВА. Про постраждалих не повідомляли.
"Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, у дворі житлового будинку. Інформація уточнюється. На місце слідують оперативні підрозділи", – сказано у повідомленні.
03:40 У КМВА додали, що було зафіксовано також падіння уламків безпілотника у Дніпровському районі столиці. Про постраждалих, або про руйнування не повідомлялося.
"Внаслідок атаки російських ударних БпЛА зафіксовано падіння уламків і в Дніпровському р-ні міста. Попередньо, на територію дитячого садочку. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється", – зазначили у повідомленні.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна киянам ховатися у шкільних укриттях та брати домашніх тварин. Як виявляється, у Києві діє низка обмежень і вимог, а власникам "пухнастиків" можуть відмовити у доступі до бомбосховищ.