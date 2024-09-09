В Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що відомо

ППО відпрацювала по кільком ворожим ударним безпілотникам

В Києві вночі на 9 вересня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Попередньо, протиповітряна оборона у передмістях столиці відпрацювала по російським ударним безпілотникам.

Про це написали моніторингові канали. Київська міська військова адміністрація повідомила про повітряну тривогу у місті та про роботу ППО.

"В передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях!", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що один з ударних безпілотників підлітав з боку Броварів (знешкоджений), ще один перебував у районі Васильківа. Інформації щодо наслідків збиття немає, повітряна тривога не скасована.

Нагадаємо, що окупанти майже кожної ночі намагаються атакувати Київ. Так, вночі на 7 вересня під час повітряної тривоги у столиці теж пролунали сильні вибухи. Протиповітряна оборона відпрацювала по ворожим ударним безпілотникам.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна киянам ховатися у шкільних укриттях та брати домашніх тварин. Як виявляється, у Києві діє низка обмежень і вимог, а власникам "пухнастиків" можуть відмовити у доступі до бомбосховищ.