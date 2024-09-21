Росіяни ввечері вдарили по Харкову керованими бомбами: є руйнування та постраждалі

Мішенню ворога стала обласна лікарня, також пошкодження отримали будинки та інфраструктура

Російські окупанти ввечері вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Було атаковано три райони міста, є руйнування, після атаки окупантів поранено щонайменше 15 осіб.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Також про атаку повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

"За уточненою інформацією по Харкову було три удари — два по Шевченківському району, один по Київському. Маємо попередню інформацію, що є постраждалі", – написав Терехов, коментуючи наслідки атаки ворога.

За даними Фільчакова, окупанти використали для здійснення чергового теракту Су-34 з району тимчасово контрольованого росіянами Бєлгорода. Під ударами ФАБ-250 з УПКМ опинилися Холодногірський, Шевченківський та Київський райони міста. Серед постраждалих двоє дітей – дівчинки 10 та 17 років.

"У Холодногірському районі авіабомба влучила по території приватного будинку. У Шевченківському районі зафіксовано влучання у проїжджу частину біля лікарні. У Київському районі — по території підприємства", – повідомив Фільчаков.

В Національній поліції Харківщини підтвердили цю інформацію. За словами представників ГУНП в Харківській області, дітей постраждало троє, також є руйнування інфраструктури та житла.

"Пошкоджені будівля обласної лікарні, готелі, кіоски, приватні будинки, навчальний заклад. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики. Надається допомога громадянам, збираються речові докази чергового злочину військових рф", – повідомили в поліції.

За даними Терехова, станом на першу годину ночі 21 вересня відомо про 15 поранених внаслідок атаки, переважно в середньому та легкому стані. З них восьмеро ушпиталені.

Зазначимо, що п’ятниця, 20 вересня 2024 року, стала неспокійною для України — після серйозної нічної атаки протягом дня Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одеси та запустила КАБи по Харкову. Дісталося і Дніпру, де прилетіло по освітній установі.