Окупанти посеред ночі атакували КАБами Харків: є руйнування та пожежа

Ворог атакував Київський район міста, внаслідок ударів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки

Російські окупанти посеред ночі на 9 вересня завдали удару по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок атаки на місці одного з прильотів почалася пожежа, є руйнування в приватному секторі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, ударів КАБами окупанти здійснили кілька.

"Попередньо — кілька ударів по місту КАБами. Щодо постраждалих — йде збір інформації. На місці одного з прильотів пожежа", – написав він.

Пізніше Терехов доповнив інформацію. За його словами, ворог атакував Київський район міста, внаслідок ударів пошкоджень зазнали житлові будинки у приватному секторі.

"Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки. Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання. За попередньою інформацією, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події", – зазначив він.

Російські окупанти дуже активно обстрілюють колишню столицю України. Так, нещодавно "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вчергове обстріляли Харків. Під ударом опинилася житлова забудова.

У неділю, 1 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Харкову. У місті пролунало близько десяти вибухів. Ворог завдав ударів по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торгівельний центр у Салтівському районі та поряд з Гідропарком у Київському районі.

За всі обстріли Харкова активно вигрібає тимчасово контрольований окупантами Бєлгород. 1 вересня у цьому місті після обстрілу Харкова лунали потужні вибухи, є постраждалі. За підсумками атаки у місті 8 людей поранено. З них двоє дітей, заявив губернатор Гладков.