Оккупанты посреди ночи атаковали КАБами Харьков: есть разрушения и пожар

Враг атаковал Киевский район города, в результате ударов повреждения получили частные жилые дома

Российские оккупанты посреди ночи на 9 сентября нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате атаки на месте одного из прилетов начался пожар, есть разрушения в частном секторе.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, ударов КАБами оккупанты нанесли несколько.

"Предварительно — несколько ударов по городу КАБами. По пострадавшим — идет сбор информации. На месте одного из прилетов пожар", — написал он.

Позже Терехов дополнил информацию. По его словам, враг атаковал Киевский район города, в результате ударов повреждений получили жилые дома в частном секторе.

"В результате попадания КАБ по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания. По предварительной информации, жертв нет. Профильные службы продолжают обследование места происшествия", — отметил он.

Российские оккупанты очень активно обстреливают бывшую столицу Украины. Так, недавно "Телеграф" рассказывал о том, что россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Под ударом очутилась жилая застройка.

В воскресенье, 1 сентября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову. В городе раздалось около десяти взрывов. Враг нанес удары по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе и рядом с Гидропарком в Киевском районе.

За все обстрелы Харькова активно выгребает временно контролируемый оккупантами Белгород. 1 сентября в этом городе после обстрела Харькова раздавались мощные взрывы, есть пострадавшие. По итогам атаки в городе 8 человек ранены. Из них двое детей, заявил губернатор Гладков.