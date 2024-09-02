Росія почала використовувати на фронті нові дрони: чим вони небезпечні (фото)

Дрон обмінюється даними через оптоволоконний кабель

Російські окупанти почали застосовувати на фронті нові дрони. Вони керуються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомив експерт із аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, пише BILD. Він вивчив відео із Курської області, де російський безпілотник знищив австралійський БТР Bushmaster.

Рьопке зазначив, що перед ударом FPV-дрон обійшов машини, що горять на дорозі, і рухався при цьому біля самої поверхні асфальту. Він передавав оператору зображення дуже високої якості. Рьопке вважає це свідченнями того, що безпілотник керувався не радіосигналом, а оптоволоконним кабелем.

Такі дрони зараз тестують на Заході. BILD опублікував відео із випробувань такого БПЛА. У спеціальний ящик на дроні поміщають котушку з ультратонким кабелем довжиною до 10 км, який прив’язаний до дрона. Оптоволокно дозволяє дрону обійти будь-яку систему РЕБ та підвищити точність з 20% до 95%.

Рьопке зазначив, що зараз у відкритому доступі є лише три відео, які доводять використання Росією таких безпілотників. Тому масштаб застосування цих систем залишається незрозумілим.

Варто зазначити, що експерт зі зв’язку та безпілотних технологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" повідомив про появу у росіян таких дронів ще 7 березня 2024 року. Він опублікував фото такого дрона, який опинився у розпорядженні українських військових.

Як повідомляють російські ЗМІ, цей БПЛА розроблений науково-промисловим центром "Ушкуйник" із Великого Новгорода та називається "Князь Вандал Новгородський". Він отримує команди та передає картинку з камери по провідній лінії. Пульт і безпілотник з’єднуються довгим тонким оптоволоконним кабелем, яким відбувається двосторонній обмін даними.

Нагадаємо, німецька компанія HIGHCAT хоче провести випробування свого дрона в Україні. Це спеціальний безпілотник із провідною системою передачі даних. Вважається, що HCX – невразливий для ворожих систем РЕБ.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання на фронті найбільшого українського FPV-дрона "Королева шершнів". Він здатний нести 6 кг вибухівки, а то й більше.