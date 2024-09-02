Россия начала использовать на фронте новые дроны: чем они опасны (фото)

Дрон обменивается данными через оптоволоконный кабель

Российские оккупанты стали применять на фронте новые дроны. Они управляются через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, пишет BILD. Он изучил видео из Курской области, где российский беспилотник уничтожил австралийский БТР Bushmaster.

Рёпке отметил, что перед ударом FPV-дрон обошёл горящие на дороге машины и двигался при этом у самой поверхности асфальта. Он передавал оператору изображение очень высокого качества. Рёпке считает это свидетельствами того, что беспилотник управлялся не радиосигналом, а по оптоволоконному кабелю.

Такие дроны сейчас тестируют на Западе. BILD опубликовал видео с испытаний такого БПЛА. В специальный ящик на дроне помещают катушку с ультратонким кабелем длиной до 10 км, который привязан к дрону. Оптоволокно позволяет дрону обойти любую систему РЭБ и повысить точность с 20% до 95%.

Рёпке отметил, что сейчас в открытом доступе есть лишь три видео, доказывающих использование Россией таких беспилотников. Поэтому масштаб применения этих систем остаётся неясным.

Стоит отметить, что эксперт по связи и беспилотным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" сообщил о появлении у россиян таких дронов еще 7 марта 2024 года. Он опубликовал фото такого дрона, который оказался в распоряжении украинских военных.

Как сообщают российские СМИ, этот БПЛА разработан научно-промышленным центром "Ушкуйник" из Великого Новгорода и называется "Князь Вандал Новгородский". Он получает команды и передает картинку с камеры по проводной линии. Пульт и беспилотник соединяются длинным тонким оптоволоконным кабелем, по которому происходит двусторонний обмен данными.

Напомним, немецкая компания HIGHCAT хочет провести испытание своего дрона в Украине. Это специальный беспилотник с проводной системой передачи данных. Считается, что HCX — неуязвим для вражеских систем РЭБ.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте крупнейшего украинского FPV-дрона "Королева шершней". Он способен нести 6 кг взрывчатки, а то и больше.