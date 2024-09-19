Росіяни скинули КАБ на будинок престарілих у Сумах: є постраждалі і загиблий (фото)

Основний удар прийшов на верхні поверхи закладу

У четвер, 19 вересня, росіяни обстріляли Суми керованими авіабомбами. Одна з них влучила у Сумський геріатричний пансіонат. Відомо, що внаслідок удару є постраждалі. Трохи згодом стало відомо про одну загиблу людину.

Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації, передає "Суспільне. Суми". Зазначають, що у пансіонаті для літніх проживала 221 особа.

"Є поранені, частина з них у тяжкому стані, їх ушпиталили", — наводить видання слова голови Сумської ОВА Володимира Артюха.

Як розповіли працівники закладу "Суспільному" на п’ятому поверсі пансіонату перебували 24 підопічні. Основний удар прийшов саме на верхні поверхи закладу.

"Близько 30 людей, серед яких і лежачі пацієнти, евакуювали назовні бригади швидкого реагування, рятувальники та персонал закладу", — розповідає видання Кордон.Медіа.

На світлинах з місця події бачимо, що людей евакуювали з постраждалої будівлі, нині їм надають допомогу прямо на вулиці, просто неба.

В ДСНС Сумщини повідомили про те, що в будівлі пансіонату частково зруйновані технічний і п'ятий поверхи. Станом на 18:00 вдалося евакуювати 147 людей.

"Людей під завалами немає. Загинула 1 особа, 12 постраждало. До робіт залучено 5 автобусів, з них 2 від ДСНС, також 2 медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів", — написали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти завдали чергового удару по багатоповерхівці в Харкові. Постраждали десятки людей.