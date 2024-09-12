В Одесі та Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо на цей час (оновлено)

Загроза була з боку тимчасово окупованого Криму

В Одесі та Сумах пролунали вибухи. За попередньою інформацією, росіяни могли застосувати балістику.

Про це повідомляють моніторингові канали в Telegram та місцеві пабліки. Зазначається, що відразу атакував Одеську та Сумську області.

"Ракета припинила існування в межах Одеського району. Загроза пуску балістичних ракет залишається до відбою, будьте уважні", — таке повідомлення з’явилося в мережі незабаром після вибуху.

Перед цим у соцмережах повідомляли, що є загроза атаки з боку Криму. Далі було зафіксовано розвідувальний дрон, а потім ракету.

Водночас кореспондент "Телеграфа" інформує, що вибух також пролунав у місті Суми.

Усіх просять перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

О 12:27 розпочалися відбої повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те в ніч проти 12 вересня російські окупанти завдали удару по місту Конотоп у Сумській області. Було атаковано житловий багатоповерховий будинок у самому центрі міста. Є постраждалі. Також спалахнули деякі автомобілі. Водночас у Конотопі внаслідок пригоди зникло світло.