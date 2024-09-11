У Дніпрі під час тривоги пролунав вибух: подробиці атаки РФ (відео)

"Телеграф" розповів, що відомо про атаку

У середу, 11 вересня, у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в одному з районів області видно сильне задимлення.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Напередодні Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з південно-східного напрямку.

Вибух пролунав після 11:00. Наразі в Дніпрі та області оголошено повітряну тривогу.

Людей закликають перебувати в укриттях. А також подбати про власну безпеку.

Після вибуху в одному з районів області видно сильне задимлення. Про це повідомили місцеві пабліки.

Також оборонці неба фіксували швидкісну ціль до Харкова, Запоріжжя та Полтавської області.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА, вибух був у Кам'янському районі.

"Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша", — написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня Підмосков’я атакували десятки дронів. Зокрема поблизу аеропорту Жуковський нібито впали уламки безпілотного літального апарату. З цієї причини він тимчасово закритий на прийом та виліт літаків. При цьому очевидці у мережі стверджують, що як мінімум один безпілотник упав на злітну смугу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 вересня в російському місті Тула пролунав вибух. Однак ця ситуація згодом обросла дивними подробицями.