В Росії пролунав вибух: люди скаржаться, а міноборони РФ його навіть не згадало (відео)

У припаркованих машин спрацювали сигналізації

Незадовго до 6 години ранку в середу, 4 вересня, у російському місті Тула пролунав вибух. За даними російських пабліків, над містом спрацювала система ППО.

Як пишуть росЗМІ, місцеві жителі повідомили, що близько 5:40 ранку у небі пролунав вибух. Він був настільки сильним, що у припаркованих автомобілях спрацювали сигналізації.

Тим часом у міноборони Росії заявили, що протягом ночі на 4 вересня, нібито над територією РФ "черговими засобами ППО знищено чотири українські БПЛА літакового типу". В атаці традиційно звинуватили міфічний "київський режим". Цікаво, що про вибух над Тулою там чомусь навіть не згадали. За даними відомства, два БПЛА нібито було збито над територією Білгородської області та по одному над територією Курської області та над акваторією Чорного моря.

Крім того, заявили в міноборони РФ, у ніч на середу була атака і морськими дронами. Нібито силами Чорноморського Флоту РФ у північно-західній частині акваторії Чорного моря було знищено чотири безекіпажні катери.

У місцевих пабліках, де раніше писали про вибухи над Тулою, терміново виправилися, заявивши, що якщо влада не повідомила про вибухи, ймовірно, це "літак переходив на надзвук". Проте їм не вірять навіть росіяни.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 3 вересня біля російської Твері працювала ППО. У мережі тим часом з’явилися повідомлення про наліт дронів, попередньо на аеродром Мігалово.