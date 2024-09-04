Ракетний удар по Кривому Рогу: серед постраждалих — дитина, пошкоджено понад 10 багатоповерхівок

На щастя, минулося без загиблих

Рано вранці у середу, 4 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ворог поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 багатоповерхівок.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що станом на 7:25 загиблих немає, відомо про п'ятьох постраждалих, не тяжкі.

На місці працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби. У школі №103 (колишня вул. Костенка 23) розгортають міський Штаб допомоги людям. Там можна отримати допомогу будматеріалами та подати заяви на матеріальну допомогу від міста.

"Тимчасово припинено рух на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників. Вагони маршрутів №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №№9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний — площа Домнобудівників", — додав Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що постраждали жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік та 10-річна дівчинка. Дитина перебуває у лікарні, решта постраждалих оговтуватиметься вдома.

"У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна", — написав він у Telegram.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", зранку 4 вересня росіяни також завдали ракетного удару по Львову. Пошкоджено житлові будинки, спалахнули пожежі. Постраждало щонайменше 19 людей, відомо вже про двох загиблих.