В России прогремел взрыв: люди жалуются, а минобороны РФ его даже не упомянуло (видео)

У припаркованных машин сработали сигнализации

Незадолго до 6 часов утра в среду, 4 сентября, в российском городе Тула прогремел взрыв. По данным российских пабликов, над городом сработала система ПВО.

Как пишут росСМИ, местные жители сообщили, что около 5:40 утра в небе прогремел взрыв. Он был настолько сильным, что у припаркованных автомобилей сработали сигнализации.

Тем временем в минобороны России заявили, что в течение ночи на 4 сентября, якобы над территорией РФ "дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БпЛА самолетного типа". В атаке традиционно обвинили мифический "киевский режим". Примечательно, что о взрыве над Тулой там почему-то даже не упомянули. По данным ведомства, два БПЛА якобы было сбито над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря.

Кроме того, заявили в минобороны РФ, в ночь на среду была атака и морскими дронами. Якобы силами Черноморского Флота РФ в северо-западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера.

В местных пабликах, где раньше писали о взрывах над Тулой, срочно исправились, заявив, что раз власти не сообщили о взрывах, вероятно, это "самолет переходил на сверхзвук". Однако им не верят даже россияне.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 сентября возле российской Твери работала ПВО. В сети тем временем появились сообщения о налете дронов, предварительно на аэродром Мигалово.