В Днепре во время тревоги раздался взрыв: есть пострадавшие (видео)

"Телеграф" рассказал, что известно об атаке

В среду, 11 сентября, в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. После этого в одном из районов области видно сильное задымление.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В преддверии Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с юго-восточного направления.

UPD: По состоянию на 11.52 известно, что взрывы раздавались в Каменском районе. По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших.

Взрыв раздался после 11:00. В настоящее время в Днепре и области объявлена воздушная тревога.

Людей призывают находиться в укрытиях. А также позаботиться о собственной безопасности.

После взрыва в одном из районов области видно сильное задымление. Об этом сообщили местные паблики.

Также защитники неба фиксировали скоростную цель в Харьков, Запорожье и Полтавскую область.

По данным главы Днепропетровской ОВА, взрыв произошел в Каменском районе.

"Прошу – к отбою ничего не выкладываем. Информационная тишина", — написал он.

Напомним, в ночь на 10 сентября Подмосковье атаковали десятки дронов. В частности, вблизи аэропорта Жуковский якобы упали обломки беспилотного летательного аппарата. По этой причине он временно закрыт для приема и вылета самолетов. При этом очевидцы в сети утверждают, что минимум один беспилотник упал на взлетную полосу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 сентября в российском городе Тула раздался взрыв. Однако эта ситуация впоследствии обросла странными подробностями.