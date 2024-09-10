Горело в одном из аэропортов вблизи Москвы: дроны ночью атаковали Россию (видео)

На месте происшествия работают специальные службы

В ночь на 10 сентября Подмосковье атаковали десятки дронов. В частности, вблизи аэропорта Жуковский якобы упали осколки беспилотного летательного аппарата. По этой причине он временно закрыт на прием и вылет самолетов.

Информация об этом с ночи появляется в социальных сетях вместе с соответствующими видео, а также об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, специальные службы устраняют последствия падения БПЛА в районе аэропорта Жуковский.

При этом очевидцы в сети утверждают, что как минимум один беспилотник упал на взлетную полосу.

Важно отметить, что аэропорт Жуковский расположен вблизи одноименного города, который является центром авиационной российской науки. В нем, в частности, есть:

Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Жуковского — государственный научный центр в области авиации и космоса;

Лётно-исследовательский институт имени М. М. Громова — государственный научный центр по исследованиям и испытаниям авиационной техники, на его территории расположены лётные базы ведущих авиационных конструкторских бюро.

НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова — научно-исследовательский институт по разработке мобильных зенитных ракетных комплексов среднего действия и систем управления вооружением самолётов;

Московский научно-исследовательский институт "Агат" — институт по разработке радиолокационных головок самонаведения для ракет;

Научно-исследовательский институт авиационного оборудования — научно-производственный центр в области исследований и разработки комплексов и систем бортового оборудования летательных аппаратов;

И это далеко не весь список важных объектов, которые расположены в этом городе.

Другие подробности атаки

Сергей Собянин заявляет, что атаки БПЛА якобы были отражены этой ночью в городском округе Люберцы, в Раменском и Подольском городских округах, а также в г.о. Домодедово и Коломна. По его словам, в одном из городов в результате происшествия случился пожар в многоэтажном доме.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в своем Telegram-канале, что во время ночной атаки БПЛА якобы есть погибшая.

"По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась). В пунктах временного проживания заселены 43 человека", — сказал он.

Важно отметить, что россияне нередко маневрируют со сбитием целей ПВО, потому нельзя исключать, что это были обломки, или же их ракета.

К слову, в российских пабликах пишут, что в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково объявлен план "Ковёр".

Также в пабликах появились данные о том, где и сколько БПЛА якобы сбили в ночь на 10 сентября:

В Тульской области уничтожены 2 БПЛА, обломки упали на одном из объектов ТЭК;

В Калужской области уничтожены 7 БПЛА — в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

В Брянской области ПВО ночью перехватила и уничтожила 59 БПЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 сентября в российском городе Тула прогремел взрыв. Однако это ситуация со временем обросла странными подробностями.