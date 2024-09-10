Горіло в одному з аеропортів поблизу Москви: дрони вночі атакували Росію (відео)

На місці події працюють спеціальні служби

У ніч проти 10 вересня Підмосков’ї атакували десятки дронів. Зокрема поблизу аеропорту Жуковський нібито впали уламки безпілотного літального апарату. З цієї причини він тимчасово закритий на прийом та виліт літаків.

Інформація про це з ночі з’являється у соціальних мережах разом із відповідними відео, а також про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, спеціальні служби усувають наслідки падіння БПЛА в районі аеропорту Жуковський.

При цьому очевидці у мережі стверджують, що як мінімум один безпілотник упав на злітну смугу.

Важливо відзначити, що аеропорт Жуковський розташований поблизу однойменного міста, яке є центром авіаційної російської науки. У ньому, зокрема, є:

Центральний аерогідродинамічний інститут ім. проф. Жуковського — державний науковий центр у галузі авіації та космосу;

Льотно-дослідний інститут імені М. М. Громова — державний науковий центр з досліджень та випробувань авіаційної техніки, на його території розташовані льотні бази провідних авіаційних конструкторських бюро.

НДІ приладобудування ім. В. В. Тихомирова — науково-дослідний інститут з розробки мобільних зенітних ракетних комплексів середньої дії та систем управління озброєнням літаків;

Московський науково-дослідний інститут "Агат" — інститут з розробки радіолокаційних головок самонаведення для ракет;

Науково-дослідний інститут авіаційного обладнання – науково-виробничий центр у галузі досліджень та розробки комплексів та систем бортового обладнання літальних апаратів;

І це далеко не весь перелік важливих об’єктів, які розташовані у цьому місті.

Інші подробиці атаки

Сергій Собянін заявляє, що атаки БПЛА нібито були відбиті цієї ночі у міському окрузі Люберці, Раменському та Подільському міських округах, а також у м.о. Домодєдово та Коломна. За його словами, в одному з міст внаслідок пригоди сталася пожежа у багатоповерховому будинку.

Водночас губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив у своєму Telegram-каналі, що під час нічної атаки БПЛА нібито є загибла.

"За уточненими даними, у будинку на Спортивному проїзді постраждали троє людей. Усіх їх госпіталізовано до Раменської лікарні. Загинула 46-річна жінка (раніше повідомлялося про загибель 9-річної дитини, ця інформація не підтвердилася). У пунктах тимчасового проживання заселено 43 особи" - сказав він.

Важливо відзначити, що росіяни нерідко маневрують зі збиттям цілей ППО, тому не можна виключати, що це були уламки, або їх ракета.

До речі, в російських паблыках пишуть, що в аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Внуково оголошено план "Ковёр".

Також у паблыках з’явилися дані про те, де і скільки БПЛА нібито збили в ніч проти 10 вересня:

У Тульській області знищено 2 БПЛА, уламки впали на одному з об’єктів ПЕК;

У Калузькій області знищено 7 БПЛА – у Жуківському, Малоярославецькому та Дзержинському районах.

У Брянській області ППО вночі перехопило та знищило 59 БПЛА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 вересня в російському місті Тула пролунав вибух. Однак ця ситуація згодом обросла дивними подробицями.