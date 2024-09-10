У росіян неспокійна ніч: у Брянській області чути вибухи (відео)

Безпілотники літають над Брянською областю

Росія зазнала масової атаки безпілотників. Про вибухи повідомляли у Брянській та Курській області.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. За даними місцевої влади, у Брянській області нібито було збито три БПЛА літакового типу.

Інформації про постраждалих та руйнування не було. Однак на одному з відео в мережі показали, що вибух стався неподалік заправки десь за межами міста.

Обережно, на відео є нецензурна лексика!

На інших кадрах чути характерні звуки польоту поршневих дронів, що нагадують роботу двигуна мопеда або бензопили.

За попередньою інформацією, вибухи було чути у самому Брянську.

При цьому в російському сегменті мережі повідомляють, що основна мета атаки була не в прикордонних областях, а у більш віддалених регіонах на кшталт Смоленської, Орловської, Калузької та навіть Московської областей.

Як повідомлялося раніше, 8 вересня вибухи пролунали у Білгородській області. Там після атаки безпілотників виникла сильна пожежа на майданчику для зберігання палива, а місцеві жителі показали багато відео великого стовпа диму.