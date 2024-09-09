Превентивний удар: Сирський докладно розповів про причини початку Курської операції

Росіяни планували наступ на Сумщину майже одночасно з наступом на Харківщину, але прорахувалися

Україна почала Курську операцію, щоб зірвати спробу наступу російських окупантів на Сумську область. Наступ на Сумщину росіяни повинні були розпочати через деякий час після старту їхнього наступу на Харківщині, проте Україна зламала плани ворога.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський в інтерв'ю CNN. Він докладно розповів, як вдалося переграти росіян та перенести війну на їхню територію.

Генерал нагадав, що 10 травня 2024 року росіяни почали наступ на Харківщину. Планувалося, що через кілька днів почнеться й наступ на Сумщину, у якому Курській області відводилася роль плацдарму. Проте сталося не так, як гадалося: сили окупантів буквально зав'язли у боях на Харківщині, просунутися так далеко, як планувалося, їм не дали. Почалися затяжні бої за Вовчанськ та позиційна боротьба у районі Глибокого та Липців.

Російська група "Північ", яка наступала на Харківському напрямку, зазнала великих втрат. Російським генералам довелося почати поступове перекидання туди частин та підрозділів з Курської області. Від планів наступу на Сумщині окупанти не відмовилися, проте відклали його "на потім".

"Крім того, вони продовжували щодня обстрілювати наші населені пункти, через що ми зазнавали втрат, насамперед серед мирного населення. Так тривало до травня, а у травні відбулося суттєве посилення. Тоді вже було ясно, що ця затримка тимчасова", – сказав генерал.

Сирський відзначив, що оскільки напрямок завжди був загрозою для України, було прийнято рішення вдарити превентивно. Для цього обрали найслабше місце в російській обороні. З боку Курської області наступу росіяни не чекали.

"Це знижувало загрозу наступу противника. Ми не давали йому діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб він міг відчувати те, що ми відчуваємо щодня. І ми створили "обмінний фонд" для того, щоб звільнити наших військовослужбовців, які перебувають у полоні", – коротко підбив підсумки головком ЗСУ.

Нагадаємо, що американський генерал Бен Годжес називав три основні причини, чому Путін "проґавив" Курську область. І дві з них безпосередньо пов’язані із внутрішніми проблемами Кремля. За словами американського генерала, є три важливі моменти, які сприяли тому, що Путін "проспав" цей наступ.

Зазначимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг високо оцінив результати наступу ЗСУ в Курській області. За його словами, Україна сама вирішує, як застосовувати свої сили.