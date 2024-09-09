Превентивный удар: Сырский подробно рассказал о причинах начала Курской операции

Россияне планировали наступление на Сумщину почти одновременно с наступлением на Харьковщину, но просчитались

Украина начала Курскую операцию, чтобы сорвать попытку наступления российских оккупантов на Сумскую область. Наступление на Сумщину россияне должны были начать через некоторое время после старта их наступления в Харьковской области, однако Украина сломала планы врага.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Александр Сырский в интервью CNN. Он подробно рассказал, как удалось переиграть россиян и перенести войну на их территорию.

Генерал напомнил, что 10 мая 2024 года россияне начали наступление на Харьковщину. Планировалось, что через несколько дней начнется и наступление на Сумщину, где Курской области отводилась роль плацдарма. Однако произошло не так, как предполагалось: силы оккупантов буквально увязли в боях на Харьковщине, продвинуться так далеко, как планировалось, им не дали. Начались затяжные бои за Волчанск и позиционная борьба в Глубоком и Липцах.

Российская группа "Север", наступавшая на Харьковском направлении, понесла большие потери. Российским генералам пришлось начать постепенную переброску туда частей и подразделений из Курской области. От планов наступления на Сумщине оккупанты не отказались, однако отложили его "на потом".

"Кроме того, они продолжали ежедневно обстреливать наши населенные пункты, из-за чего мы несли потери, прежде всего среди мирного населения. Так продолжалось до мая, а в мае произошло существенное усиление. Тогда уже было ясно, что эта задержка временная", – сказал генерал.

Сырский отметил, что поскольку направление всегда представляло угрозу Украине, было принято решение ударить превентивно. Для этого выбрали самое слабое место в российской обороне. Со стороны Курской области наступления россияне не ждали.

"Это снижало угрозу наступления противника. Мы не давали ему действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он мог чувствовать то, что мы испытываем каждый день. И мы создали "обменный фонд" для того, чтобы освободить наших военнослужащих, которые находятся в плену", – коротко подвел итоги главком ВСУ.

Напомним, что американский генерал Бен Годжес называл три основные причины, почему Путин "проворонил" Курскую область. И две из них напрямую связаны с внутренними проблемами Кремля. По словам американского генерала, есть три важных момента, которые способствовали тому, что Путин "проспал" это наступление.

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил результаты наступления ВСУ в Курской области. По его словам, Украина сама решает, как использовать свои силы.