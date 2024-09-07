На Западе все еще не понимают конечной цели Курской операции: в СМИ объяснили причины беспокойства

Россия пока не перебрасывала значительных военных сил в Курскую область

Западные страны до сих пор не в состоянии понять, какую конечную цель преследует Украина, захватив часть Курской области РФ. Аналитики опасаются, что, несмотря на желание Киева удержать эту территорию, Вооруженным силам Украина придется ее покинуть, если РФ начнет мощную контратаку.

Об этом пишет издание Bloomberg. Сейчас Украина контролирует около 1300 квадратных километров российской территории, при том, что она не усиливает там своих позиций и не готовит долговременную оборону.

"Пока мало доказательств того, что украинские войска строят глубокие укрепления для защиты захваченной ими земли, например, строя окопы или устанавливая мины и зубы дракона… Это может быть частью расчетов Киева на возможность быстрого отступления, но также оставляет открытым вариант продолжать продвижение вперед и захватывать больше территории", – пишет издание.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, цель операции – создать буферную зону, которая поможет оградить другие украинские города от атак России. Но это только верхушка айсберга, официальная цель: неофициальных несколько, в том числе подъем боевого духа, получение козыря на переговорах и оттягивание войск России с фронта. Если первое удалось полностью, а третье хотя бы частично, то второе – нет.

В то же время Россия пока не перебрасывала значительных военных сил в Курскую область. Однако, если она начнет там масштабное контрнаступление, Украина может потерять захваченную территорию без какого-либо выигрыша на переговорах.

"Киев может использовать взятую территорию как разменную монету в переговорах. Но из-за отсутствия со стороны Москвы признаков готовности вести серьезные переговоры некоторые союзники озабочены тем, что Украина может не удержаться достаточно долго, чтобы обеспечить рычаг влияния на какие-либо дипломатические усилия… Некоторые официальные лица союзников опасаются, что Киев может быть вынужден отказаться от этой земли в течение нескольких месяцев, если Москва совершит более масштабную контратаку. Стоимость Курской операции может оказаться высокой", – отметило издание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Курск предположительно готовится к наступлению ВСУ. Детей с родителями привлекли к укреплению учебных заведений. В областном центре школы облагают мешками с песком и бетонными блоками.

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил результаты наступления ВСУ в Курской области. По его словам, Украина сама решает, как использовать свои силы.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане атаки в Курской области.