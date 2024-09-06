Курской операции – месяц: чего достигла Украина и что происходит в регионе сейчас (карты)

Россияне были шокированы наступлением ВСУ на Курскую область

В пятницу, 6 сентября, уже месяц как длится Курская операция Вооруженных сил Украины. 6 августа Силы обороны прорвали границу и начали быстрое продвижение в глубь региона. Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что за месяц боев РФ потеряла там около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

В настоящее время Украина контролирует около 1300 кв. км. Курщины и успешно отражает штурмы россиян. Речь идет о более чем сотне населенных пунктов.

Как отметил военный эксперт российскому изданию "Nexta", россияне были шокированы Курской операцией и до сих пор не могут разгрести ее последствия, и это при том, что операция продолжается до сих пор.

"Россияне были в шоке, когда оказалось, что в игру с игнорированием международно-признанных границ можно играть вдвоем. Украина не просто вошла на территорию РФ, она там закрепилась и взяла пленных. Кроме того, план россиян по вторжению в Сумскую область был сорван", – передает слова эксперта российское издание.

Украинский паблик в Telegram, предположительно принадлежащий кому-то из военных, сообщил о том, что 6 сентября, силы ВСУ взяли еще несколько сел в районе города Суджа на Курщине.

В то же время главарь кадыровцев Апты Алаудинов, на днях заявивший о том, что РФ уже якобы победила в "СВО" (так россияне называют войну с Украиной), утверждает, что российская армия "продвинулась на нескольких участках".

По состоянию на начало сентября украинская армия начала окапываться на взятых под контроль территориях. При этом Силы обороны пробуют выровнять линию фронта и обеспечить устойчивость собственного плацдарма.

Авиация ВСУ уничтожила мосты через реку Сейм и уничтожает понтонные переправы, которые пытаются строить россияне. По данным немецкого издания Bild, в настоящее время в окружении (с одной стороны река, с другой силы ВСУ) могут находиться до 3 тысяч российских военных.

Animated map of Ukraine's Kursk offensive (August 6 - 22) pic.twitter.com/m3Ht5LKE0y — StrictlyKamala  🇺🇦🌻 (@StrictlyChristo) August 23, 2024

Согласно данным аналитиков из DeepState, по состоянию на начало сентября украинская армия находится в 10-12 км от райцентра Глушково.

Курская область на карте Deep State

Что касается других направлений, то по данным DeepState, от передовых украинских позиций до городов Рыльск и Львов остается около 20-25 км, до Курской АЭС – почти 35 км.

При этом следует отметить, что украинские аналитические каналы дают информацию с задержкой, а СМИ не "подсвечивают" последние продвижения по определенным соображениям, которые должны быть очевидны в условиях военного времени.

Иностранные аналитики приводят следующие карты, где голубым обозначена область, полностью контролируемая Вооруженными силами Украины. Бирюзовым цветом выделены якобы последние достижения украинской армии.

Вместе с тем мы не публикуем отчеты российского Минобороны, ведь они не соответствуют действительности, что уже было неоднократно разоблачено и доказано независимыми военными экспертами и здравым смыслом.

Примечательно, что на территориях, пока не находящихся под контролем ВСУ, но приближенных к линии столкновения, россияне грабят россиян. Мародеры врываются в магазины и частные дома. При этом на территориях, которые находятся под контролем ВСУ и где действует военная комендатура подобных случаев мало.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские оккупанты после начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области перебросили туда до 60 тысяч единиц живой силы. Подразделения для Курской области снимали со многих направлений в Украине, кроме Донецкого.