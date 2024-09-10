У россиян неспокойная ночь: в Брянской области слышны взрывы (видео)

Беспилотники летают над Брянской областью

Россия подверглась массовой атаке беспилотников. О взрывах сообщали в Брянской и Курской области.

Об этом сообщили местные telegram-каналы. По данным местных властей, в Брянской области якобы было сбито три БПЛА самолетного типа.

Информации о пострадавших и разрушениях не было. Однако на одном из видео в сети показали, что взрыв произошел неподалеку от заправки где-то за пределами города.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

На других кадрах слышны характерные звуки полета поршневых дронов, которые напоминают работу двигателя мопеда или бензопилы.

По предварительной информации, взрывы были слышны в самом Брянске.

При этом в российском сегменте сети сообщают, что основная цель атаки была не в пограничных областях, а в более отдаленных регионах вроде Смоленской, Орловской, Калужской и даже Московской областях.

Как сообщалось ранее, 8 сентября взрывы прозвучали в Белгородской области. Там после атаки беспилотников возник сильный пожар на площадке для хранения топлива, а местные жители показали много видео большого столба дыма.