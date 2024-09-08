Белгородской области снова досталось: под атакой оказалась нефтебаза (видео)

В Украине пока не прокомментировали это

В Белгородской области после атаки беспилотников загорелся пожар на площадке для хранения топлива. Пожар продолжают тушить.

Об этом сообщил губернатор области. По его словам, дров попал якобы на территории Волоконовского района.

"ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", — написал белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Обратите внимание! Волоконовский район граничит с Украиной, от него до зоны боевых действий в районах Волчанска и Купянска – около 30 км.

На фото заметно, что в небо поднимается густой черный дым. Он виден со всех уголков района.

Пока украинская сторона не прокомментировала атаку. Поэтому следует ожидать официальной информации.

Следует обратить внимание и на то, что главы регионов и военные после ударов украинских дронов по нефтебазам и другим целям неизменно пишут, что на объект якобы упали обломки сбитого беспилотника. На этот раз Гладков обошелся без такого выражения.

Напомним, взрывы, которые в ночь на 7 сентября прозвучали в Воронежской области России — результат атаки дронами Службы безопасности Украины. Целью беспилотников стал склад с боеприпасами и техникой, возникла детонация.