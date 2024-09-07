Дроны СБУ мощно отработали по складу БК в Воронежской области: видео и карта

Расстояние между атакованным складом и ближайшей точкой Украины — около 170 км

Взрывы, которые в ночь на 7 сентября прогремели в Воронежской области России — результат атаки дронами Службы безопасности Украины. Целью беспилотников стал склад с боеприпасами и техникой, возникла детонация.

Об этом "Телеграфу" рассказали собственные источники. Они уточнили, что дроны СБУ отработали по большому складу с боеприпасами и техникой в населенном пункте Солдатское Воронежской области. Россияне использовали его для перебрасывания техники на фронт в Украину.

После атаки на объекте было зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывная детонация боеприпасов. Она продолжилась и днем 7 сентября. Из-за этого проводится срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

В местных пабликах пишут, что в районе объявлен режим ЧС. Также в связи с пожаром и детонацией полностью перекрыто движение по автодороге "Воронеж — Луганск" на участке с 64 по 105 км. Также ограничено движение на участке автодороги "Курск -Борисоглебск.

"СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, работающие на войну в Украине, являются законными целями", — подчеркнул источник.

Как сообщал "Телеграф", 7 сентября, российская армия атаковала Украину с использованием 67 "шахедов", во многих регионах, в том числе и в Киеве, работала противовоздушная оборона. Обломки одного из сбитых беспилотников упали у здания Верховной Рады Украины.