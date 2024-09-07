Ни одного прилета: Воздушные силы ВСУ поразили результатом работы по российским БпЛА

Россияне запускали ударные дроны из нескольких точек

В ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Запустили 67 штук, однако Воздушные силы Украины нейтрализовали почти все: 58 избили, шесть беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, а еще три — локационно потеряны (упали под влиянием средств РЭБ).

О чрезвычайно эффективной ночи для украинского ПВО отчитались в Воздушных силах. Сообщение сделали в своем Telegram-канале.

"Радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67 "шахедов". К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины", — написали в сообщении.

Как результат, в воздушном бою было уничтожено 58 российских беспилотников. Шесть БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, дроны полетели в направлении России, Белоруссии и временно оккупированной Луганщины.

"Еще три вражеских БПЛА локационно потеряны на территории Украины, вероятно, упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", — сообщили в Воздушных Силах.

Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях. Россияне запускали свои ударные дроны из Курска, Ейска и временно оккупированного Крыма (с мыса Чауда).

Эффективную работу украинского ПВО сегодня хорошо слышали киевляне. Ночью в Киеве раздался ряд взрывов, однако все беспилотники были уничтожены. В Печерском районе обломки упали по четырем адресам, возник пожар, к счастью обошлось без жертв и разрушений.

Также массивные взрывы слышали жители Хмельницкой области. Обошлось без разрушений и жертв.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Под ударом оказалась жилая застройка, есть пострадавшие.