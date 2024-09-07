В самом сердце Киева: обломки "шахеда" нашли у Рады (фото)

РФ бьет по Украине дронами каждую ночь

В ночь на субботу, 7 сентября, российская армия атаковала Украину с использованием 67 "шахедов", во многих регионах, в том числе и в Киеве, работала противовоздушная оборона. Обломки одного из сбитых беспилотников упали у здания Верховной Рады Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале Рады. Там добавили, что повреждений здания не обнаружено и опубликовали фото обломков российского "шахеда" возле украинского парламента.

Отметим, после трех часов ночи Воздушные Силы Украины предупредили о движении БПЛА на столицу. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО. В пределах Киева раздалось несколько взрывов. Обломки уничтоженных "шахедов" упали в Печерском районе, именно там расположено здание Рады.

"Все угрожавшие столице беспилотники были уничтожены! Ни один из БПЛА противника не достиг своей цели. В результате атаки российских ударных дронов в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырём разным адресам. Выявлено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2 (в дальнейшем ликвидировано)", — говорится в сообщении КМВА.

Как сообщал "Телеграф", в Воронежской области России в ночь на 7 сентября было неспокойно. Регион атаковали беспилотники, местные власти заявили о якобы сбитии БПЛА, однако "обломки" упали прямо на склад с вспыхнувшими и начавшими взрываться боеприпасами.