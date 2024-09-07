Россияне продвинулись у Торецка, а ВСУ улучшили позиции под Покровском (карты боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 927-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, Силы обороны Украины улучшили свои позиции на Покровском направлении. Россияне продвинулись в районе Торецка.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), 5 и 6 сентября войска РФ продолжали атаки в районе Верхнекаменского, Спорного и Выемки. В пятницу россияне наступали и в направлении Часового Яра, но подтвержденного продвижения не имели. Они атаковали около Григоровки, Ивановского, Белой Горы, в направлении Предтечино и Иванополья, возле Клещеевки и Андреевки.

В то же время российская армия продвинулась на Торецком направлении. Геолокационные кадры от 5 сентября показывают протяженность их передовой линии в северной и восточной части Нью-Йорка, севернее Нью-Йорка и на восточной окраине Нелиповки.

В бригаде Нацгвардии "Азов" 6 сентября заявили, что украинские силы возобновили контроль над неопределенной частью Нью-Йорка. Таким образом, войска РФ не контролируют весь населенный пункт.

Российские военные блогеры 6 сентября заявили, что ВСУ начали контратаку у Торецка и Нью-Йорка. Они добавили, что у украинских войск есть резервы для снижения темпов наступления РФ в этом направлении.

В то же время, наши воины восстановили некоторые позиции на Покровском направлении. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ вернули позиции на юго-западе Галицыновки и на западе Михайловки. В предыдущие дни, 5 и 6 сентября бои шли в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Сухой Балки, Миролюбовки, Гродовки и Новоторецкого, в районе Новогродовки, Селидова, Михайловки, Желанного Первого и Украинске.

Войска РФ продолжали наступательные действия западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта нет. 5 и 6 сентября россияне атаковали в районе Красногоровки и Георгиевки. Также они вели наступательные действия в районе Константиновки, Старомайорского, Угледара и Водяного.

Аналитики DeepStatе обновили карты боев. По их данным, россияне продвинулись в Украинске и возле Красногоровки. Уточнена ситуация у Волчанска и Тихого.

Как сообщал "Телеграф", в Воронежской области России в ночь на 7 сентября было неспокойно. Регион атаковали беспилотники, местные власти заявили о якобы сбитии БПЛА, однако "обломки" упали прямо на склад с боеприпасами, которые вспыхнули и начали взрываться.