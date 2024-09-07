Война — день 927: Украина получила мощный пакет помощи, но и со стороны РФ есть новая угроза

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 7 сентября 2024 года. Накануне прошло очередное заседание "Рамштайн", после которого ряд стран объявили новые пакеты помощи Украине, — выделили Javelin, Bradley, танки Leopard, САУ Panzerhaubitze 2000, боеприпасы и т.д. Но омрачил день ракетный удар по Павлограду, в результате которого один человек погиб, а еще десятки пострадали. Кроме того, в СМИ появилась информация о передаче России партии баллистических ракет из Ирана.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 7 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины несколько групп вражеских ударных дронов, предупреждают Воздушные силы ВСУ.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 07.09.2024

С ситуацией в Украине за 4 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 924: захватчики активизировались под Харьковом и давят возле Покровска

О новостях и событиях 5 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 925: под Покровском идут активные бои, а россияне меняют тактику обстрелов

О том, что происходило 6 сентября, читайте в трансляции: Война — день 926: успехи ВСУ под Покровском и атака России на Павлоград