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Війна — день 927: Україна отримала потужний пакет допомоги, але і з боку РФ є нова загроза

Автор
Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 7 вересня 2024 року. Напередодні пройшло чергове засідання "Рамштайн", після якого низка країн оголосила нові пакети допомоги Україні, — виділили Javelin, Bradley, танки Leopard, САУ Panzerhaubitze 2000, боєприпаси тощо. Але затьмарив день ракетний удар по Павлограду, внаслідок якого одна людина загинула, а ще десятки постраждали. Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація про передачу Росії партії балістичних ракет з Ірану.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 7 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України кілька груп ворожих ударних дронів, попереджають Повітряні сили ЗСУ.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 07.09.2024
Мапа бойових дій в Україні 07.09.2024

Із ситуацією в Україні за 4 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 924: загарбники активізувалися під Харковом та тиснуть біля Покровська

Про новини та події 5 вересня ми розповідали тут: Війна — день 925: під Покровськом точаться активні бої, а росіяни змінюють тактику обстрілів

Про те, що відбувалося 6 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 926: успіхи ЗСУ під Покровськом та атака Росії на Павлоград