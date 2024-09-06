Центр евакуації та сховище ядерного палива: чому Росія накинулася на Павлоград (карта)

Місто має залізничне і автомобільне сполучення з усіма населеними пунктами

Зранку у п’ятницю, 6 вересня, Росія обстріляла Павлоград з балістики. Окупанти скерували на місто п’ять ракет типу "Іскандер-М".

"Телеграф" розповідає, чим важливе місто, де воно розташоване і наскільки далеко від нього знаходиться лінія фронту.

Павлоград — місто у Дніпропетровській області, осередок вугільного басейну Західний Донбас. Відстань від міста до обласного центру автошляхом складає 77 км, а напряму — 60 км.

Відстань від Дніпра до Павлограда

Павлоград має залізничне і автомобільне сполучення з усіма містами області і України. Власне тому, а також через те, що це по суті найближчий великий логістичний хаб, евакуація з Покровська, який нині постійно під російськими обстрілами, була перенесена до Павлограда.

У зв’язку з посиленням терористичних обстрілів росіян, посадка людей на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ була скасована. У четвер, 5 вересня, людей почали підвозити до Павлограда, звідки тепер і триває евакуація.

Відстань від Павлограда до Покровська автомобільними шляхами складає 111 км, а напряму — 90 км.

Відстань від Павлограда до Покровська

У Павлограді неабияк розвинута промисловість: вуглевидобувна, машинобудівна, хімічна. З огляду на те, що місто є осередком вугільного басейну Західний Донбас, тут працює низка шахт.

Ще з часів Совєтського Союзу підприємства міста Павлоград спеціалізувалися на випуску високотехнологічної продукції для військової промисловості. Рівень спеціалістів, які працювали на цих підприємствах, залишається дуже високим, про що, відомо і нашим ворогам.

За часів Союзу у місті працювали великі підприємства, які виконували оборонні замовлення. Виготовлялися міжконтинентальні балістичні ракети та інша космічна техніка різноманітного призначення. Тут збирали ракети Р-36М2, РТ-23УТТХ, РС-22 та інші, що були на той час одними з найпотужніших видів зброї у світі.

Панорама міста Павлоград

Хімзавод виготовляв та заправляв сумішним твердим паливом двигуни ракет всіх класів, починаючи від "Стріли" (аналог американського "Стінгера") до ракетних балістичних комплексів. Інший завод випускав нестандартне обладнання та спеціальні верстати для ракетно-космічного комплексу, у тому числі металооброблюючі верстати підвищеної точності з числовим програмним керуванням.

Нині у місті зберігається запас у 30% перших ступенів ядерних і балістичних ракет, від яких Україна відмовилась у 1994. Фінансувати проєкт з утилізації Україна домовилися спільно із США. До 1999 року було утилізовано близько 70% твердого палива, але американська сторона відмовилась продовжувати фінансувати утилізацію, посилаючись на корупційну діяльність української сторони.

На початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, утилізація ракетного палива, яке залишилося від ядерного арсеналу не проводилася. За попередніми оцінками, які є у відкритому доступі, в місті зберігається близько 5 тис. тонн ядерного палива.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Павлограді, внаслідок російського ракетного удару зросла кількість постраждалих. Відомо про, щонайменше, 50 осіб.