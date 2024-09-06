Центр эвакуации и хранилище ядерного топлива: почему Россия набросилась на Павлоград (карта)

Город имеет железнодорожное и автомобильное сообщение со всеми населенными пунктами

Утром в пятницу, 6 сентября, Россия обстреляла Павлоград баллистикой. Оккупанты направили на город пять ракет типа "Искандер-М".

"Телеграф" рассказывает, чем важен город, где он расположен и как далеко от него находится линия фронта.

Павлоград — город в Днепропетровской области, центр угольного бассейна Западный Донбасс. Расстояние от города до областного центра автодорогой составляет 77 км, а напрямую – 60 км.

Расстояние от Днепра до Павлограда

У Павлограда железнодорожное и автомобильное сообщение со всеми городами области и Украины. Именно поэтому, а также потому, что это по сути ближайший крупный логистический хаб, эвакуация из Покровска, который ныне постоянно под российскими обстрелами, была перенесена в Павлоград.

В связи с усилением террористических обстрелов россиян посадка людей на эвакуационные поезда со станции Покровск была отменена. В четверг, 5 сентября, людей начали подвозить в Павлоград, откуда и продолжается эвакуация.

Расстояние от Павлограда до Покровска автомобильными путями составляет 111 км, а напрямую – 90 км.

Расстояние от Павлограда до Покровска

В Павлограде изрядно развита промышленность: угледобывающая, машиностроительная, химическая. Учитывая, что город является центром угольного бассейна Западный Донбасс, здесь работает ряд шахт.

Еще со времен Советского Союза предприятия Павлоград специализировались на выпуске высокотехнологичной продукции для военной промышленности. Уровень специалистов, работавших на этих предприятиях, остается очень высоким, о чем известно и нашим врагам.

Во времена Союза в городе работали крупные предприятия, выполнявшие оборонные заказы. Производились межконтинентальные баллистические ракеты и другая космическая техника разного назначения. Здесь собирали ракеты Р-36М2, РТ-23УТТХ, РС-22 и другие, которые в то время были одними из самых мощных видов оружия в мире.

Панорама города Павлоград

Химзавод производил и заправлял смешанным твердым топливом двигатели ракет всех классов, начиная от "Стрелы" (аналог американского "Стингера") до ракетных баллистических комплексов. Другой завод выпускал нестандартное оборудование и специальные станки для ракетно-космического комплекса, включая металлообрабатывающие станки повышенной точности с числовым программным управлением.

В настоящее время в городе хранится запас в 30% первых ступеней ядерных и баллистических ракет, от которых Украина отказалась в 1994 году. Финансировать проект по утилизации Украина договорились совместно с США. До 1999 г. было утилизировано около 70% твердого топлива, но американская сторона отказалась продолжать финансировать утилизацию, ссылаясь на коррупционную деятельность украинской стороны.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оставшаяся от ядерного арсенала утилизация ракетного топлива не проводилась. По предварительным оценкам, имеющимся в открытом доступе, в городе хранится около 5 тыс. тонн ядерного топлива.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Павлограде в результате российского ракетного удара возросло количество пострадавших. Известно, по меньшей мере, 50 человек.