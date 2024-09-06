Что происходит в Павлограде, по которому Россия запустила пять ракет (фото)

К сожалению, уже известно об одном погибшем

Количество пострадавших в Павлограде в результате ракетного удара достигло уже 50 человек. К сожалению, один человек погиб.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины. Подробности появились в официальном Telegram.

Смерть одного человека подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "К сожалению, уже есть погибший в Павлограде.", – написал он в сети.

Позже руководитель области добавил: "Уже полсотни пострадавших. Старшему 86 лет. Самому маленькому – 4. Всем оказывают необходимую помощь. Побиты дома местных. Последствия еще уточняют".

В городе поврежден пятиэтажный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 кв. и спасли из огня 5 человек.

На месте удара работают психологи ГСЧС. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ сообщили , что россияне направили на Павлоград пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из Воронежской и Ростовской областей РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем РФ чаще всего бьет по мирным украинцам. Чаще всего армия РФ направляет на украинцев аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". На втором месте — противокорабельные ракеты "Оникс". Третье место по частоте запусков занимает баллистическая ракета "Искандер-М".