Що зараз відбувається у Павлограді, по якому Росія запустила п'ять ракет (фото)

Нажаль, вже відомо про одного загиблого

Кількість постраждалих в Павлограді внаслідок ракетного удару сягає вже 50 осіб. Нажаль, одна людина загинула.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Подробиці з'явилися в офіційному Telegram.

Смерть однієї людини підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "На жаль, вже є загиблий у Павлограді.", — написав він в мережі. Пізніше керівник області додав: "Вже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу. Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють".

У місті пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню 5 людей.

На місці удару працюють психологи ДСНС. Потерпілим надають необхідну допомогу.

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни спрямували на Павлоград п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Ростовської областей РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим РФ найчастіше б’є по мирних українцях. Найчастіше армія РФ спрямовує на українців аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". На другому місці — протикорабельні ракети "Онікс". Третє місце за частотою запусків посідає балістична ракета "Іскандер-М".