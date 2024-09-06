ЗСУ утримують плацдарм біля Кринок: карта, що там зараз відбувається

Останні дні ЗСУ не втрачали позицій на відповідному напрямку фронту

Бійці ЗСУ тримають позиції і плацдарм на лівому березі Дніпра. Мова йде про місцевість північніше від Кринок.

Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. Подробицями він поділився в ефірі КИЇВ24.

Речник нагадав, що з самого села Кринки українські військові відійшли на інші позиції.

"З самого села наші підрозділи відійшли на інші позиції, вони їх утримують. Противник там не має успіху, коли намагається атакувати. Там складний рельєф, є протоки, місцевість заболочена.", — пояснив Лиховій.

Речник ОСУВ "Таврія" зазначив, що останні дні ЗСУ не втрачали позицій на відповідному напрямку фронту. "Росіяни, коли наступають там малими групами, зазнають втрат та відходять.", — додав він.

За словами Лиховія, село Кринки практично повністю знищене вогнем окупантів. Водночас Сили оборони України продовжують бойові завдання неподалік населеного пункту на лівому березі Дніпра.

Довідка

Кринки перебували під російською окупацією з 24 лютого 2022 року. Проте після руйнування росіянами Каховської ГЕС у серпні 2023 року село було тимчасово затоплено, що дозволило українським військовим зайняти там оборону. Попри чисельну перевагу окупантів, ЗСУ вдавалося тримати оборону з жовтня 2023 року до липня 2024 року. Влітку з’явилася інформація про те, що нашим захисникам довелося піти звідти.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ЗСУ відновили позиції біля Нью-Йорка, але росіяни просунулися в іншому напрямку.