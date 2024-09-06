ВСУ удерживают плацдарм возле Кринок: карта, что там сейчас происходит

Последние дни ВСУ не теряли позиций на соответствующем направлении фронта

Бойцы ВСУ держат позиции и плацдарм на левом берегу Днепра. Речь идет о местности севернее Кринок.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. Подробностями он поделился в эфире КИЕВ24.

Спикер напомнил, что с самого села Крынки украинские военные отошли на другие позиции.

"Из самого села наши подразделения отошли на другие позиции, они их удерживают. Противник там не добивается успеха, когда пытается атаковать. Там сложный рельеф, есть проливы, местность заболочена", — пояснил Лиховой.

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что последние дни ВСУ не теряли позиций на соответствующем направлении фронта.

"Россияне, когда наступают там малыми группами, несут потери и уходят.", — добавил он.

По словам Лиховия, село Крынки практически полностью уничтожены огнем оккупантов. В то же время Силы обороны Украины продолжают боевые задачи недалеко от населенного пункта на левом берегу Днепра.

Справка

Крынки находились под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года. Однако после разрушения россиянами Каховской ГЭС в августе 2023 г. село было временно затоплено, что позволило украинским военным занять там оборону. Несмотря на численное преимущество оккупантов, ВСУ удавалось держать оборону с октября 2023 года по июль 2024 года. Летом появилась информация о том, что нашим защитникам пришлось уйти оттуда.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ВСУ возобновили позиции возле Нью-Йорка, но россияне продвинулись в другом направлении.