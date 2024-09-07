Росіяни просунулися у Торецька, а ЗСУ покращили позиції під Покровськом (карти боїв)

Точаться тяжкі бої

Триває 927-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, Сили оборони України покращили свої позиції на Покровському напрямку. Росіяни просунулися в районі Торецька.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), 5 та 6 вересня війська РФ продовжували атаки в районі Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. У п’ятницю росіяни наступали й в напрямку Часового Яру, але підтвердженого поступу не мали. Вони атакували біля Григорівки, Іванівського, Білої Гори, у напрямку Предтечиного та Іванопілля, біля Кліщіївки та Андріївки.

Водночас російська армія просунулася на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 5 вересня показують протяжність їх передової лінії у північній та східній частині Нью-Йорка, на північ від Нью-Йорка та на східній околиці Нелипівки.

У бригаді Нацгвардії "Азов" 6 вересня заявили, що українські сили відновили контроль за невизначеною частиною Нью-Йорка. Таким чином війська РФ не контролюють весь населений пункт.

Російські військові блогери 6 вересня заявили, що ЗСУ розпочали контратаку у Торецька та Нью-Йорка. Вони додали, що українські війська мають резерви для зниження темпів наступу РФ у цьому напрямку.

В той самий час наші воїни відновили деякі позиції на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ повернули позиції на південному заході Галицинівки та на заході Михайлівки. У попередні дні, 5 та 6 вересня, бої точилися в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Сухої Балки, Миролюбівки, Гродівки та Новоторецького, в районі Новогродівки, Селидового, Михайлівки, Желанного Першого та Українська.

Війська РФ продовжували наступальні дії на захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту немає. 5 та 6 вересня росіяни атакували в районі Красногорівки та Георгіївки. Також вони вели наступальні дії в районі Костянтинівки, Старомайорського, Вугледара та Водяного.

Аналітики DeepStatе оновили карти боїв. За їхніми даними, росіяни просунулися в українці та біля Красногорівки. Уточнено ситуацію у Вовчанська та Тихого.

Як повідомляв "Телеграф", у Воронезькій області Росії в ніч проти 7 вересня було неспокійно. Регіон атакували безпілотники, місцева влада заявила про нібито збиття БПЛА, проте "уламки" впали прямо на склад з боєприпасами, які спалахнули і почали вибухати.