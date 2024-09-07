"Маємо допомогти": Сікорський назвав умову, за якої Польща може збивати російські ракети над Україною

Якщо потрібно буде запобігти удару російської ракети по АЕС, Польща має повне право її збити

Польща має повне право збивати російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі за умови, якщо вони створюють загрози атомним електростанціям України. Повторення Чорнобильської катастрофи Європі не потрібно.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю BBC. Таким чином Сікорський відповів на запитання журналістів щодо "червоних ліній" та права Польщі збивати російські ракети над Україною.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми маємо допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", – сказав він.

Коли ведуча запитала Сікорського, чи може він уявити собі час, коли польська ППО буде збивати в Україні російські боєприпаси, міністр відповів ствердно. Але додав, що це його особиста точка погляду, а жодних подібних рішень польський уряд досі не спромігся ухвалити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час масштабної атаки російських окупантів на Україну, що сталася у понеділок, 26 серпня, на територію Польщі залетів "невпізнаний об’єкт". Польща не стала збивати російську ракету.

В Україні поведінку поляків та їхні пояснення, м'яко кажучи, висміяли. Після цього другорядний польський чиновник, маловідомий заступник міністра оборони країни Павел Залевський виступив з дуже скандальною заявою – він прилюдно зізнався, що Польща не буде збивати ракети росіян та не буде тренувати українських військових на українській території.

При цьому на відміну від переляканих політиків, більша частина громадян Польщі підтримує збиття російських ракет, безпілотників та інших повітряних об'єктів, які російські окупанти запускають по Україні або у бік Польщі. Але тільки за умови, що ракети та дрони порушать польський повітряний простір.