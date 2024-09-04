"І як вони тільки її пережили?!": в Польщі заявили про "важку ніч" для ППО, українці обурені

Українці обурені, що для поляків ця ніч видалась складною

У ніч з 3 на 3 вересня, коли Росія атакувала Львів шахедами та крилатими ракетами, спричинивши смерті щонайменше 7 людей та страшні руйнування, Польща підіймала у повітря свої винищувачі. Про це міноборони Польщі повідомило на своїй сторінці у соцмережах.

Польські чиновники вирішили звернути увагу на те, що в південно-східній частині країни можливий "підвищений рівень шуму". Він пов’язаний з польотом союзницьких та польських винищувачів. Далі йдеться про те, що ця ніч загалом видалась дуже важкою для системи ППО Польщі. Ця заява викликала значний резонанс в українських соцмережах.

Зокрема, українці обурені, що поляки просто підіймали винищувачі і спостерігали за тим, як наша ППО боролась з масштабним ударом Росії. Вони не збивали російські ракети і дрони, хоча заявили, що ніч була дуже важка, і що останній масований удар був в ніч з 1 на 2 вересня.

"То в нас напружена, страшна ніч, то наші будинки зруйновані і вбито наших людей, а ви зі своїм ППО, зі своїми…принципами разом з вашими партнерами трохи потряслися, хоча добре знали що до вас не полетить.Так любите верещати, що "Львув то ваше място" але шкода було збити ракети", — скаржиться Люба.

Та є й ті, хто виправдовує дії польського Міноборони: "Які ви нісенітниці пишете, що ви Польщу чіпаєте? Вимагайте у своєї влади, а не в них, вони що, зобов'язані нам щось давати? Добре, що пригорнули наших людей".

Найцікавіші коментарі — у скріншотах.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що під час атаки на Львів РФ не лише вбила людей, але й знищила культурну спадщину. Є ексклюзивні фото з місця удару.