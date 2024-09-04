Нищать людей та історичну спадщину: ексклюзивні фото з місця удару у Львові

Кількість постраждалих у Львові невпинно росте

Під час ракетної атаки у Львові, що сталася над ранок 4 вересня, росіяни поцілили у житловий квартал. Як передає кореспондентка "Телеграфу" Галина Михайлова, це зона старої забудови міста (початок XX ст.) і так звана "буферна зона" ЮНЕСКО.

"Там тільки лікарні, школа та житлові будинки", — повідомила Михайлова. Журналістка зробила кілька світлин з місця події.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Зауважимо, згідно з останніми даними, кількість жертв у Львові зросла до семи загиблих та, щонайменше, 45 постраждалих. Одинадцятеро людей знаходяться у лікарнях Львова, у критичному стані.

Відео: Галина Михайлова, "Телеграф"

Як повідомляють місцеві пабліки у Telegram, на місці влучань рятувальники досі гасять пожежу та шукають людей під завалами. Також відомо, що внаслідок атаки сильно постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

"Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура", — йдеться в повідомленні.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, загалом у Львові, через чергову терористичну атаку росіян, пошкоджено, щонайменше, сім пам'яток архітектури місцевого значення.

"Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України", — написав Козицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни завдали удару по університету в Сумах. Скинули КАБ на один із корпусів вищого навчального закладу.