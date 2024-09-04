Уничтожают людей и историческое наследие: эксклюзивные фото с места удара во Львове

Число пострадавших во Львове постоянно растет

Во время ракетной атаки во Львове, произошедшей под утро 4 сентября, россияне попали в жилой квартал. Как передает корреспондент "Телеграфа" Галина Михайлова, это зона старой застройки города (начало XX в.) и так называемая "буферная зона" ЮНЕСКО.

"Там только больницы, школа и жилые дома", — сообщила Михайлова. Журналистка сделала несколько фотографий с места происшествия.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Согласно последним данным, количество жертв во Львове возросло до семи погибших и, по меньшей мере, 45 пострадавших. Одиннадцать человек находятся в больницах Львова, в критическом состоянии.

Видео: Галина Михайлова, "Телеграф"

Как сообщают местные паблики в Telegram, на месте попаданий спасатели до сих пор тушат пожар и ищут людей под завалами. Также известно, что в результате атаки сильно пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации.

"Повреждено его историческое здание. Выбиты более 70 окон. От ударной волны вынесло рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторваны батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура", — говорится в сообщении.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Как сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, всего во Львове из-за очередной террористической атаки россиян повреждено, по меньшей мере, семь памятников архитектуры местного значения.

"Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они находятся в государственном реестре недвижимых памятников Украины", — написал Козицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне нанесли удар по университету в Сумах. Сбросили КАБ на один из корпусов вуза.