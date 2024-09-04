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Удар по Львову та Кривому Рогу обійшовся РФ у мільйони: скільки ракет випустив ворог

Автор
Інна Дьоміна
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Обстріл України 4 вересня Новина оновлена 04 вересня 2024, 11:03
Обстріл України 4 вересня. Фото Колаж "Телеграфу"

Під час атаки росіяни запустили Україною 29 шахедів і 13 ракет

У ніч на середу, 4 вересня, росіяни влаштували чергову масовану атаку по Україні. На міста та населені пункти летіли 29 ударних дронів та 13 ракет.

Як зазначили в Повітряних сил, наші військові вночі виявили та знищили 29 повітряних цілей. Подробиці з'явились в офіційному Telergram-каналі.

Захісники неба виявили та збили:

  • 4 крылатые ракеты Х-101;
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 22 ударных БпЛА Shahed-131/136.

В ПС додали, що 6 безпілотників були локально втрачені. Ще один — улетів в Білорусь.

Основний удар минулої ночі прийшовся на Львівщіну. Там зафіксовано багато руйнувать та жертв. Серед загиблих є діти. Ворог, ймовірно, намагався зруйнуваби залізничний вокзал у Львові.

Зауважимо, що нічна атака росіянам коштувала трохи більшеніж 100 млн доларів. А вартість збитих цілей становить приблизно 63 млн доларів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що сильні пошкодження також отримали цивільні об’єкти у Кривому Розі. Є постраждалі. Окрім того, росіяни скинули авіабомбу на університет в Сумах. Будівля частково зруйнована. Є один постраждалий.

Теги:
#РФ #Атака #Ракети #Шахед