Удар по Львову и Кривому Рогу обошелся РФ в миллионы: сколько ракет выпустил враг
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Во время атаки россияне запустили по Украине 29 шахедов и 13 ракет
В ночь на среду, 4 сентября, россияне устроили очередную массированную атаку по Украине. На города и населенные пункты летели 29 ударных дронов и 13 ракет.
Как отметили в Воздушных силах, наши военные ночью обнаружили и уничтожили 29 воздушных целей. Подробности появились в официальном Telergram-канале.
Защитники неба обнаружили и сбили:
- 4 крылатые ракеты Х-101;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 22 ударных БпЛА Shahed-131/136.
В ПС добавили, что 6 беспилотников были локально потеряны. Еще один – улетел в Беларусь.
Основной удар минувшей ночью пришелся на Львовщину . Там зафиксировано много разрушений и жертв. Среди погибших есть дети. Враг, вероятно, пытался разрушить железнодорожный вокзал во Львове.
Отметим, что ночная атака россиянам стоила чуть больше 100 млн долларов. А стоимость сбитых целей составляет примерно 63 млн долларов.
Ранее "Телеграф" сообщил, что сильные повреждения также получили гражданские объекты в Кривом Роге. Есть пострадавшие. Кроме того, россияне сбросили авиабомбу на университет в Сумах. Здание частично разрушено. Есть один пострадавший.