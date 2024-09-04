"И как они только ее пережили?!": в Польше заявили о "трудной ночи" для ПВО, украинцы возмущены

Украинцы возмущены, что для поляков эта ночь показалась сложной

В ночь с 3 на 3 сентября, когда Россия атаковала Львов шахедами и крылатыми ракетами, повлекши смерть не менее 7 человек и страшные разрушения, Польша поднимала в воздух свои истребители. Об этом минобороны Польши сообщило на своей странице в соцсетях.

Польские чиновники решили обратить внимание на то, что в юго-восточной части страны возможен "повышенный уровень шума". Он связан с полетом союзнических и польских истребителей. Далее говорится, что эта ночь в целом оказалась очень тяжелой для системы ПВО Польши. Это заявление вызвало значительный резонанс в украинских соцсетях.

В частности, украинцы возмущены, что поляки просто поднимали истребители и наблюдали, как наша ПВО боролась с масштабным ударом России. Они не сбивали российские ракеты и дроны, хотя заявили, что ночь была очень тяжелой, и что последний массированный удар был в ночь с 1 на 2 сентября.

"То у нас напряженная, страшная ночь, то наши дома разрушены и убиты наши люди, а вы со своим ПВО, со своими…принципами вместе с вашими партнерами немного потряслись, хотя хорошо знали что к вам не полетит. Так любите визжать, что" Львув это ваше място, "но жаль было сбить ракеты", — жалуется Люба.

Да есть и те, кто оправдывает действия польского Минобороны: "Какую вы чепуху пишете, что вы Польшу трогаете? Требуйте у своей власти, а не у них, они что, обязаны нам что-то давать? Хорошо, что приняли наших людей".

Самые интересные комментарии – в скриншотах.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что во время атаки на Львов РФ не только убила людей, но и уничтожила культурное наследие. Есть эксклюзивные фото с места удара.