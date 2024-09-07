Укр

"Должны помочь": Сикорский назвал условие, при котором Польша может сбивать российские ракеты над Украиной

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Сикорский поддерживает сбитие Польшей ракет РФ Новость обновлена 07 сентября 2024, 03:56
Сикорский поддерживает сбитие Польшей ракет РФ. Фото Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Если нужно будет предотвратить удар российской ракеты по АЭС, Польша имеет полное право ее сбить.

Польша имеет полное право сбивать российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве, если они создают угрозы атомным электростанциям Украины. Повторение Чернобыльской катастрофы Европе не требуется.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью BBC. Таким образом, Сикорский ответил на вопросы журналистов относительно "красных линий" и права Польши сбивать российские ракеты над Украиной.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что одна из российских дронов или ракет собьется с курса и улетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы имеем право помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", – сказал он.

Когда ведущая спросила Сикорского, может ли он представить себе время, когда польское ПВО будет сбивать в Украине российские боеприпасы, министр ответил утвердительно. Но добавил, что это его личная точка зрения, а никаких подобных решений польское правительство до сих пор не смогло принять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время масштабной атаки российских оккупантов на Украину, произошедшую в понедельник, 26 августа, на территорию Польши залетел "неопознанный объект". Польша не стала сбивать российскую ракету.

В Украине поведение поляков и их объяснения, мягко говоря, высмеяли. После этого второстепенный польский чиновник, малоизвестный замминистра обороны страны Павел Залевский выступил с очень скандальным заявлением – он публично признался, что Польша не будет сбивать ракеты россиян и не будет тренировать украинских военных на украинской территории.

При этом в отличие от перепуганных политиков, большая часть граждан Польши поддерживает сбивание российских ракет, беспилотников и других воздушных объектов, которые российские оккупанты запускают по Украине или в сторону Польши. Но только при условии, что ракеты и дроны нарушат польское воздушное пространство.

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