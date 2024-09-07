"Должны помочь": Сикорский назвал условие, при котором Польша может сбивать российские ракеты над Украиной

Если нужно будет предотвратить удар российской ракеты по АЭС, Польша имеет полное право ее сбить.

Польша имеет полное право сбивать российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве, если они создают угрозы атомным электростанциям Украины. Повторение Чернобыльской катастрофы Европе не требуется.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью BBC. Таким образом, Сикорский ответил на вопросы журналистов относительно "красных линий" и права Польши сбивать российские ракеты над Украиной.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что одна из российских дронов или ракет собьется с курса и улетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы имеем право помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", – сказал он.

Когда ведущая спросила Сикорского, может ли он представить себе время, когда польское ПВО будет сбивать в Украине российские боеприпасы, министр ответил утвердительно. Но добавил, что это его личная точка зрения, а никаких подобных решений польское правительство до сих пор не смогло принять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время масштабной атаки российских оккупантов на Украину, произошедшую в понедельник, 26 августа, на территорию Польши залетел "неопознанный объект". Польша не стала сбивать российскую ракету.

В Украине поведение поляков и их объяснения, мягко говоря, высмеяли. После этого второстепенный польский чиновник, малоизвестный замминистра обороны страны Павел Залевский выступил с очень скандальным заявлением – он публично признался, что Польша не будет сбивать ракеты россиян и не будет тренировать украинских военных на украинской территории.

При этом в отличие от перепуганных политиков, большая часть граждан Польши поддерживает сбивание российских ракет, беспилотников и других воздушных объектов, которые российские оккупанты запускают по Украине или в сторону Польши. Но только при условии, что ракеты и дроны нарушат польское воздушное пространство.