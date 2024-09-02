"Членство в НАТО не отменяет ответственности": в Польше сделали заявление насчет сбития российских ракет и дронов

Польский министр призвал обеспечить безопасность своих граждан

Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать российские ракеты. Это нужно делать еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times. По его словам, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над украинской территорией может втянуть НАТО в войну с Россией.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства – это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, есть значительный риск того, что кто-то будет ранен обломками", – сказал Сикорский.

Напомним, опрос, проведенный центром SW Research для польского издания Rzeczpospolita, показал, что большая часть граждан Польши поддерживает сбитие российских ракет, беспилотников и других воздушных объектов, которые российские оккупанты запускают по Украине или в сторону Польши. Но только при условии, что ракеты и дроны нарушат польское воздушное пространство.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в НАТО против того, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер отметил, что сбитие российских ракет, летящих в сторону Запада, является одной из потенциальных тем для обсуждения на саммите НАТО в Вашингтоне.