"Членство в НАТО не скасовує відповідальності": у Польщі зробили заяву щодо збиття російських ракет та дронів

Польський міністр закликав гарантувати безпеку своїх громадян

Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети. Це потрібно робити ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Financial Times. За його словами, Польща зобов'язана гарантувати безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення ракет над українською територією можуть втягнути НАТО у війну з Росією.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, є значний ризик того, що хтось буде поранений уламками", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, опитування, яке провів центр SW Research для польського видання Rzeczpospolita, показало, що більша частина громадян Польщі підтримує збиття російських ракет, безпілотників та інших повітряних об'єктів, які російські окупанти запускають по Україні або у бік Польщі. Але тільки за умови, що ракети та дрони порушать польський повітряний простір.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в НАТО проти того, щоб Польща збивала ракети над Україною. Представник Держдепу США Метью Міллер зазначив, що збивання російських ракет, які летять у бік Заходу, є однією з потенційних тем для обговорення на саміті НАТО у Вашингтоні.