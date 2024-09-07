Драматична ескалація: у Білому домі прокоментували інформацію про передачу Іраном ракет Росії

США раніше попереджали про поглиблення оборонного партнерства між Росією та Іраном

В адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена заявили, що якщо інформація про передачу Іраном балістичних ракет правдива – це "драматична ескалація". Це буде означати посилення підтримки Іраном військової агресії Росії в Україні.

Про це заявив спікер Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, передає інформаційне агентство Reuters. Саветт заявив, що США, мовляв, "стурбовані цими повідомленнями".

"Будь-яка передача іранськими балістичними ракетами Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", – заявив він, коментуючи новини, оприлюднені світовими ЗМІ.

За словами чиновника, США раніше попереджали про поглиблення оборонного партнерства між Росією та Іраном, яке набрало обертів з початку повномасштабної війни Росії проти України. Щоправда, Саветт не сказав, чи збираються США щось робити із цим партнерством.

Ще один чиновник уряду США на умовах анонімності сказав інформагентству, що Вашингтон "уважно стежить" за усіма потенційними переміщеннями ракет з Ірану до Росії. США роблять це, оскільки раніше разом з ЄС обіцяли "наслідки" для Ірану, якщо він наважиться передати росіянам ракети.

Як писав "Телеграф", 6 вересня стало відомо що Іран все ж передав Росії партію балістичних ракет. Скоріше за все це зброя малої дальності дії. Тегеран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії. Цей крок дасть Росії ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України.

"Телеграф" розповідав, що Іран може поставити Росії балістичні ракети класу "земля-земля" дальністю понад 300 км і навіть до 700 км. Хоча раніше, побоюючись подальших санкцій та міжнародної ізоляції, країна утримувалась від передачі своїх величезних запасів високоточних ракет Росії.