Повітряних атак в Україні стане більше? РФ могла таки отримати балістичні ракети від Ірану

Вони малої дальності, але не менш потужні, чим північнокорейські

У пʼятницю, 6 серпня, стало відомо що Іран все ж передав Росії партію балістичних ракет. Скоріше за все це зброя малої дальності дії.

Про це пише The Wall Street Journal. Як повідомило видання, Тегеран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії. Цей крок дасть Росії ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України.

"Цей крок був зроблений в той час, коли Росія посилила свої ракетні атаки на українські міста та інфраструктуру, в результаті чого за останні дні загинули десятки мирних жителів", — йдеться у матеріалі WSJ.

Зазначається, що Сполучені Штати Америки поінформували союзників про цей крок Ірану протягом останніх кількох днів.

Передача Іраном балістичних ракет Росії — що відомо

У серпні агентство Reuters писало про те, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. Повідомлялось, що Росія маже отримати декілька сотень таких ракет.

"Телеграф" розповідав, що Іран може поставити Росії балістичні ракети класу "земля-земля" дальністю понад 300 км і навіть до 700 км. Хоча раніше, побоюючись подальших санкцій та міжнародної ізоляції, країна утримувалась від передачі своїх величезних запасів високоточних ракет Росії.

Балістична ракета Fath-360

Тактична балістична ракета класу земля-земля Fath-360. Її довжина складає 5,1 м, діаметр – 0,4 м, вага – 790 кг (бойова частина з вагою 150 кг).

Ракета здатна досягати швидкості 4900 км/год, її дальність польоту – до 120 км (точність становить до 30 метрів). Система наведення Fath-360 складається з інерційної системи та супутникової навігації.

Балістична ракета Ababil

Про ракету Ababil (клас земля-земля) відомо небагато. Вона була представлена на московській виставці "Армія-2023", де було озвучено деякі характеристики озброєння: довжина – 3,7 м, маса – 240 кг, дальність – до 90 км.

Ракета є у двох версіях: з інерційною та супутниковою навігацією, а також оснащена оптико-електронною системою наведення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чим РФ найчастіше б’є по мирних українцях.