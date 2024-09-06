Воздушных атак в Украине станет больше? РФ могла получить баллистические ракеты от Ирана

Они малой дальности действия, но не менее мощны, чем северокорейские

В пятницу, 6 августа, стало известно, что Иран все же передал России партию баллистических ракет. Скорее всего, это оружие малой дальности действия.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Как сообщило издание, Тегеран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. Этот шаг даст России еще один сильный военный инструмент для использования в войне против Украины.

"Этот шаг был сделан в то время, когда Россия усилила свои ракетные атаки на украинские города и инфраструктуру, в результате чего в последние дни погибли десятки мирных жителей", — говорится в материале WSJ.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки проинформировали союзников об этом шаге Ирана за последние несколько дней.

Передача Ираном баллистических ракет России – что известно

В августе агентство Reuters писало о том, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Сообщалось, что Россия может получить несколько сот таких ракет.

"Телеграф" рассказывал, что Иран может поставить России баллистические ракеты класса "земля-земля" дальностью более 300 км и даже 700 км. Хотя раньше, опасаясь дальнейших санкций и международной изоляции, страна воздерживалась от передачи огромных запасов высокоточных ракет России.

Баллистическая ракета Fath-360

Тактическая баллистическая ракета класса земля-земля Fath-360. Ее длина составляет 5,1 м, диаметр – 0,4 м, вес – 790 кг (боевая часть с весом 150 кг).

Ракета способна достигать скорости 4900 км/ч, ее дальность полета – до 120 км (точность до 30 метров). Система наведения Fath-360 состоит из инерционной системы и спутниковой навигации.

Баллистическая ракета Ababil

О ракете Ababil (класс земля-земля) известно немногое. Она была представлена на московской выставке Армия-2023, где были озвучены некоторые характеристики вооружения: длина – 3,7 м, масса – 240 кг, дальность – до 90 км.

Ракета в двух версиях: с инерционной и спутниковой навигацией, а также оснащена оптико-электронной системой наведения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чем РФ чаще всего бьет по мирным украинцам.